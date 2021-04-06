根據櫃檯買賣中心統計，109年每股盈餘超過10元的公司有42家，其中鈊象(3293)及群聯(8299)每股盈餘(EPS)超過40元，分別達48.38元及44.14元，分居上櫃公司EPS冠亞軍。

上櫃公司應於110年3月31日公告申報109年度財務報告者共計786家，已全數完成公告申報，經櫃買中心統計，上櫃公司109年度營收約2兆2582億元，年增498億元，增加幅度為2.26%，且109年度稅前盈餘為2257億元，年增348億元，增加18.22%，整體獲利表現相當出色。

在每股盈餘(EPS)方面，經統計，整體獲利上櫃公司共計566家，超過全體上櫃公司的70%，其中EPS超過10元公司計有42家，5元以上未達10元的公司計78家，2元以上未達5元之公司計184家。

就上櫃公司EPS排名來看，鈊象每股盈餘達48.38元，高居上櫃公司之冠，其次是群聯每股盈餘達44.14元，第3名為環球晶(6488)的每股盈餘30.11元，第4名到第10名分別為信驊(5274)、昇佳電子(6732)、精測(6510)、新普(6121)、寶雅(5904)、聰泰(5474)及聖暉(5536)。

就各產業來看，109年獲利成長金額較大之產業主要為半導體業、生技醫療業及其他電子業，其中半導體業因受惠5G等產品需求增加帶動獲利成長，生技醫療業因部分公司採用權益法之關聯企業損益份額及透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益增加而挹注獲利，其他電子業則係因新冠肺炎疫情帶動相關產品需求成長。

至於獲利衰退金額較大之產業主要為觀光事業、文化創意業及光電業，其中觀光事業受疫情衝擊，市場旅遊需求減少導致整體產業獲利衰退；文化創意業因個別公司受新冠疫情影響，應收帳款收款較慢，故認列應收帳款備抵損失及商譽減損；光電業則係因部分公司去年有認列處分不動產利益及個別公司本期認列和解相關費用損失所致。

(時報資訊)