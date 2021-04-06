上櫃公司109年度財務報告形式審閱結果出爐，凌泰(6198)、百徽(6259)及沛亨(6291)等3家公司恢復為普通交割。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之109年度財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有1家，應調整交易方式計有11家，其中凌泰、百徽及沛亨等3家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

在繼續變更交易方法但取消分盤方式交易之上櫃有價證券部分，泰偉(3064)及尚茂(8291)等2家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤交易方式。

在繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券方面，和進(3191)、南璋(4712)、世紀(5314)及天揚(5345)等4家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

在新增為變更交易方法之上櫃有價證券部分，天蔥(2740)及系通(5348)等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

至於新增停止交易之上櫃有價證券方面，永利聯合公司(8080)其有價證券自107年5月18日起採變更交易方法暨分盤方式交易迄今，今財務報告顯示淨值仍低於所列示股本二分之ㄧ及十分之三，原應繼續維持變更交易方法暨分盤方式交易，惟因有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第17款經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更之情事，爰停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

櫃買中心表示，上述調整自110年4月7日起實施。

(時報資訊)