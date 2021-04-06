69歲「一代妖姬」崔苔菁雖然已淡出演藝圈28年，美艷風格仍深植人心，也有不少後輩爭相模仿，近日她低調受洗，成為天主教徒，也讓外界知道她的近況。

崔苔菁1995年成立演藝界學佛會，因此外界都以為她淡出幕前，應該也是長期潛心修佛，沒想到近日光啟社粉絲頁上，曬出她穿白袍受洗、並和神父的合照，並表示「歡迎，各位弟兄姐妹及路易絲（崔苔菁）加入天主的大家庭」。

歡迎 各位弟兄姐妹及路易絲（崔苔菁）加入天主的大家庭 由光啟社粉絲頁發佈於 2021年4月3日 星期六

原來崔苔菁的聖名是路易絲，而帶著眼鏡、面色紅潤的她，看起來氣色相當好，喜悅之情溢於言表。其實，崔苔菁和天主教很有淵源，17歲到光啟社錄節目時，認識已故神父丁松筠，兩人亦師亦友、相知相惜多年。

2017年5月丁松筠過世，久未現身的崔苔菁，更出席丁松筠遺作《我的一生很平凡，只有愛而已》記者會，同年10月丁松筠獲頒金鐘獎特殊貢獻獎，她也特地為對方站台，擔任頒獎人，當時她謙虛的說，「好久不見，應該有很多朋友已經不認識我是誰了，我現在的生活很平淡」。

崔苔菁當年從青春玉女轉型成美艷歌手，性感和前衛造型，在民風保守的台灣掀起一股熱潮，唱跳型歌手的她成為各大秀場常客，更橫跨主持、歌唱、戲劇等領域，1993年淡出演藝圈後，直到2011年才現身金鐘獎頒獎典禮，也是她睽違12年再度公開亮相，頒發最佳綜藝節目主持人獎時，創下當晚最高收視

(中時新聞網)