撞車瞬間曝光，運安會解密，研判工程車滑落5至7分鐘後發生。(中時資料庫)

太魯閣號列車行車記錄器解讀出爐，運安會曝司機在最後4秒拚命煞車。（資料照／鄭任南攝）

台鐵太魯閣號408次撞上滑落軌道的工程車，造成50人死亡、200多人受傷的嚴重事故，攸關事故調查關鍵的列車行車記錄器，國家運輸安全調查委員會已完成解讀，今下午將舉行記者會說明，運安會主委楊宏智說，司機員看見橫躺在軌道上的工程車後立即緊急煞車，「他確實很盡力去利用那4秒鐘，但根本來不及。」

台鐵太魯閣號在4月2日早上9時28分在清水隧道前50公尺處撞擊工程車後出軌，運安會取得位於第8節車廂的行車記錄器和車廂內司機員對話，發現在太魯閣號行駛到事故地點前5至7分鐘，工程車已滑落到軌道上，而列車在出前一個隧道仁和隧道後，會先經過一個彎道，因此等列車進入直線，能目視前方路況時，距離工程車只剩250公尺，以太魯閣當時車速車速100公里來計算，當下駕駛能反應的時間僅剩6.9秒鐘。

台鐵太魯閣號408次撞上滑落軌道的工程車，釀嚴重事故，造成50人死亡，當時車上旅客倉皇逃生。（圖／民眾提供）

運安會主委楊宏智表示，根據行車記錄器顯示，列車司機員的反應非常快速，當下立刻全力緊急煞車，當時車上的乘客也都聽到不只一次的鳴笛聲，「他確實很盡力去利用那4秒鐘，可是4秒做不了甚麼事情……。」

至於這輛工程車究竟是怎麼滑落到軌道上，釀成這起傷亡慘重的事故，運安會目前正重建資料釐清中，但目前研判事故應是在工程車滑落約5至7分鐘發生的。

(中時新聞網)