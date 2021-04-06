為了保護運動員面臨新冠肺炎風險，北韓今（6）日宣布不參加於今年7月登場的東京奧運。

韓聯社引述北韓體育事務網站「Sports in the DPRK Korea」報導，指出這項決定是在北韓奧林匹克委員會於3月25日舉行的視訊大會上決定的。

網站指出，「經過委員們的提議，朝鮮民主主義人民共和國已經在會議上決定不參與第32屆奧運，以保護運動員免於受到新冠肺炎的全球衛生危機。」

北韓官媒先前曾報導官員舉行視訊會議，就公共體育活動的實際問題進行商討，不過並未提及不參與本屆奧運的決定。

北韓2020年6月就脱北者發送「反朝傳單」一事，炸毀位在開城工業區的兩韓聯絡辦公室，南北韓關係自此降至冰點，首爾原本希望比照2018年平昌冬季奧運的運作模式，藉由東京奧運重啟和平壤的對話，現在北韓宣布不參加本屆奧運，等於粉碎首爾冀望打破僵局、推動朝鮮半島和平進程的希望。

自新冠肺炎蔓延全球以來，北韓至今對外宣稱境內0確診，同時於2020年初開始嚴格控管邊境，並且採取其他防疫措施。

東京奧運預定於7月23日至8月8日登場，帕運於8月24日至9月5日登場。美國有線電視新聞網（CNN）報導，礙於新冠肺炎疫情，東奧舉辦一波三折，2020年3月宣布延期，是奧運史上頭一次延期舉辦。3月，東京奧運籌備委員會宣布不開放海外觀眾進場觀看比賽，也是奧運史上首例。

(中時新聞網)