雞眼主要是因為皮膚與鞋子長期摩擦導致足繭變厚、變硬的狀況，嚴重的雞眼治療完之後仍很容易反覆出現，到底該如何擺脫雞眼問題呢？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，預防雞眼最重要就是要減少摩擦、減少角質層的增生，同時也可定期去除角質、避免厚繭生成，就能降低雞眼復發的可能性。

雞眼反覆發生，又痛、又醜，讓人不勝其擾，倒底該如何才能改善呢？柳朋馳醫師表示，雞眼最主要是因為角質持續增生而造足部壓迫、疼痛；因此，想要預防雞眼就要從減少角質增生做起，實際作法包括：

預防雞眼有辦法。(圖/健談提供)

1. 穿大小適中的鞋子：像是球鞋、寬楦頭的鞋較能提供足部適當的活動空間，較能減少足繭產生；此外，也建議盡量少穿尖頭鞋、高跟鞋這類比較具壓迫性的鞋款，較能減少鞋子與皮膚間的摩擦。

2. 加穿襪子：穿襪子可以增加皮膚緩衝，避免鞋子直接與皮膚摩擦，亦可選擇加上氣墊鞋墊來增加足底的支撐與緩衝。

3. 適當去角質：定期去除足繭，可減緩厚繭持續增生，以降低足繭惡化成雞眼的可能；此外，去完角質之後也可加強保濕，以軟化角質層、減少足繭形成。

4. 注意走路姿勢：錯誤的走路姿勢可能會讓加重足繭的形成，增加雞眼發生的可能性。

然而，柳朋馳醫師也叮嚀，若雞眼已出現紅腫熱痛的發炎症狀時，則建議積極就診接受治療，並注意應避免自行削剪厚繭，以免不慎傷及周圍正常的皮膚組織。

(中時新聞網)