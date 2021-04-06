周二（4月6日）香港因復活節補假，港股休市，4月7日周三恢復交易。

《商情》適逢英國復活節 BDI指數休市
《盤中解析》台積填息圓滿 16804攻頂秀

(時報資訊)

#復活節 #補假 #港股 #休市 #恢復交易