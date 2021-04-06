《港股》復活節補假 港股休市 08:192021/04/06 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二（4月6日）香港因復活節補假，港股休市，4月7日周三恢復交易。 《商情》適逢英國復活節 BDI指數休市 《盤中解析》台積填息圓滿 16804攻頂秀 (時報資訊) #復活節 #補假 #港股 #休市 #恢復交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》經濟數據強勁＋債息平穩 道瓊、標普500再創新高 09:102021/04/06 財經 《興櫃股》台積電小金雞 采鈺登興櫃股王 11:262021/04/06 財經 《晨間解盤》往上反應Q1財報利多(倫元投顧提供) 08:532021/04/06 財經 《證交所》淘帝-KY明起停止買賣 台開列為全額交割股 08:042021/04/06 財經 《日股》獲利了結 日股升轉跌 11:432021/04/06 財經 1分鐘讀財經》三大利多加持 台股4月攻萬七 08:292021/04/06 財經 上市櫃狂賺2.46兆破紀錄 謝金河估驚人股息數字 09:442021/04/06 財經 《美股》臉書、Alphabet、微軟創歷史新高 10:522021/04/06 財經 《韓股》韓股小跌 LG電子逆勢大漲 11:432021/04/06 財經 趁股價高檔 GameStop倒貨10億美元股票 04:102021/04/06 全球財經 台積電完成填息 台股早盤大漲近200點 09:252021/04/06 財經 財經熱門新聞 家人借錢All in被套牢上網求助 過來人建議被推爆 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 大立光：4月拉貨動能恐下滑 - 財經要聞 - 工商時報 15檔造市候選股 搶卡位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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