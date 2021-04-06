「小蟲」羅德曼曾是7次籃板王、7次聯盟防守第一隊、2次年度最佳防守球員。（美聯社資料照）

NBA跨世代的對決討論，「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)能不能守住當今最強悍的球員詹姆斯(LeBron James)？羅德曼是90年代最厲害的人盯人防守者之一，兩度獲選最佳防守球員、7次聯盟防守第一隊。然而詹姆斯的老對手「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)認為那是不可能的，「羅德曼擋不住詹姆斯的啦。」

亞瑞納斯在fubo體育訪談時說：「羅德曼是個6呎7吋(201公分)、210磅(95公斤)的傢伙，省省吧。他(詹姆斯)是個控球後衛，你(羅德曼)對付背框攻擊者確實很有一套，但他是從禁區之外攻進來的，這時你的蠻力派不上用場，當年的後衛是靠hand check來防守的。」

90年代的防守者可以把手扶在面框攻擊者身上，稱為hand check，現在已禁止這麼做。亞瑞納斯指出羅德曼的專長在於對付禁區單打，而不是在外頭與後衛廝殺。他甚至認為就算把hand check規則加回來，羅德曼也不能守住詹姆斯。「那年代的後衛不負責得分，他們的工作只是把球送到禁區大個子手上，所以你能用hand check阻止，後來就不可能了。」他以「戰神」艾佛森(Allen Iverson)為例，當時hand check就已經擋不住艾佛森的面框攻擊能力。

亞瑞納斯也不爽老一輩球員總是批評當今球員如何軟弱，其實那都是規則的限制而已。「我們抱怨裁判哨音並不等於我們軟弱，如果規則允許我們使用金臂勾那不是更好嗎。」他的意思是早年的規則比較寬鬆，不代表以前的球員就比現在強悍。

(中時新聞網)