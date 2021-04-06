美上周公布非農就業指數比預期還要突出，且失業率下降，顯示美國經濟復甦力道強勁，激勵美股四大指數上揚，道瓊、標普500與費城半導體指數更是寫下新高紀錄，行情相當亮眼。

3月非農就業數據增加91.6萬人，比市場預估的67.5萬人還要好，失業率也降至6%，服務業與製造業都開始大幅聘工，因此3月份就業數據創下去年夏天、7個月以來最強表現。

經濟力道恢復強勁，加上拜登2兆美元大撒幣政策帶來的期待、十年期美債殖利率下降等因素，道瓊開盤後持續飆漲，終場上漲373.98點（或1.13%）標普500上揚58.04點（或1.44%）費城半導體指數勁揚65.25點（或2.01%）美股除納斯達克指數之外的三大指數都寫下新高紀錄，納斯達克上漲225.49（或1.67%）。

美國四大科技巨頭齊漲，蘋果上漲2.90美元（或2.36%）至125.90美元、Google上漲87.80美元（或4.11%）至2,225.55美元，臉書漲10.25美元（或3.43%）至308.91，亞馬遜上揚65.73美元（或2.08%）至3,226.73美元。

另外，特斯拉上周公布營運數據，第一季生產18萬輛汽車，交付近18.5萬輛汽車，遠優預市場預期的16.8萬輛汽車，今股價成功翻紅，上漲29.30美元（4.43%）至691.05美元。

值得一提的是，台積電ADR與聯電ADR開盤雖呈現上揚，但盤中賣壓出籠，出現震盪，終場皆收黑，台積電ADR下跌0.30美元（或0.24%），聯電ADR下跌0.06美元（或0.65%）至9.20美元。

(中時新聞網)