台鐵太魯閣號408車次，在清明連假首日發生出軌意外，造成50人罹難、上百人受傷，是逾70年來最慘鐵道事故，衛福部為此成立賑災捐款專戶，希望民眾能捐款幫助，擁有百萬訂閱YouTuber魚乾，日前曬出捐款證明，希望號召更多粉絲幫忙，未料善意卻被網友嘲諷在作秀，對此她反嗆：「沒想到我除了為此傷心，還要為此生氣，這些人真噁心」。

魚乾表示近日看到新聞報導都不敢多看，如今政府公布捐款管道，她捐款2萬後在IG曬出截圖，希望藉此盡綿薄心力，幫上受難者家屬一點忙，雖然多數網友對她的善舉讚賞不已，不過卻有網友擔憂錢會被用在不該用的地方，希望要捐錢的民眾捐款前能多思考一下，甚至有人嘲諷應該「為善不欲人知」，這樣貼出來感覺有炫耀的意思。

魚乾在限時動態PO文反擊酸民。（圖／annie72127 IG）

對此，魚乾在限時動態發文回應，她表示打著正義名號叫其他人不要捐款，設法剝奪他人的善意還有理嗎？直言：「政府負責，花的不是納稅人的錢嗎？那我幫你省錢還不爽了嗎」，對於貼出捐款截圖被酸在炫耀，她強調PO文是讓有意捐款的民眾能快速找到管道，而不是炫耀，更強調不捐政府部門成立的專案的話，不知道怎樣才是「不亂捐」，也希望這筆善款能有效被利用。

對於酸民連番嘲諷，她無奈表示：「自己不想捐，不捐就好，不要在那邊煽動惡意，髒死了」，但仍忍不住開嗆：「沒想到我除了為此傷心，還要為此生氣，這些人真噁心。」

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(中時新聞網)