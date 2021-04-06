清明連假首日台鐵發生嚴重意外，造成至少50人身亡，是台鐵逾半世紀最嚴重的意外，在外界究責聲中，交通部長林佳龍4日晚間表示已在第一時間向總統以及行政院長請辭。但網紅歷史哥指出，有綠營的側翼粉專在網路帶風向，稱「林佳龍這幾天很辛苦，國民黨卻吵著要他下台」，痛批噁心。

歷史哥昨晚發(5)文指出，繼2018年的普悠瑪事故後，台鐵又發生了如此重大的意外，令人痛心；歷史哥認為，如果政府有能，這四天就不應該再有重大災禍發生，民眾寧願這是一個平常的連假，大家只要抱怨隔天要上班，而不是在為失去的人嘆氣哭泣。

但此件屬於人禍的慘案，卻仍有人在為政府擦脂抹。歷史哥痛批，綠營側翼還在為該負政治責任的交通部長說話，稱他在這四天中有多麼的辛苦，甚至譴責在野黨「不能要求他下台」，歷史哥表示，我們都不希望災害再發生、不要看到有人痛苦，「誰要看高官辛苦啊？」怒轟這些側翼有夠噁心！

歷史哥的貼文引發網友討論，表示「這種血饅頭居然護的下去」、「之前怠忽職守，毫無做為，造成這麼多人民死傷；現在亡羊補牢，查隧道，跑醫院，殯儀館；難道還要人民體諒他的辛勞？」「如果可以誰都不希望有這場意外」、「非要鬧出人命，才會讓高官動起來」。

(中時新聞網)