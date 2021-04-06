台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮南下118公里處，6日凌晨2時許發現嚴重車禍，造成4人受傷送醫。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮南下118公里處，6日凌晨2時許發現嚴重車禍，造成4人受傷送醫，警方初步調查，起因是北上林姓男子駕駛的半聯結車自撞護欄，車上載的鐵管滑落至南下車道，導致南下3輛大型車輛閃避不及接連撞上，肇事駕駛都沒有酒精反應，詳細事故原因有待調查。

61歲林姓男子今日凌晨2時許，駕駛半聯結車載運數十根鐵管，途經西濱快速道路北上通霄新埔路段時自撞護欄，車上載運的鐵管滑落至南下車道，造成52歲吳姓男子駕駛的半聯結車撞擊鐵管，43歲葉姓男子駕駛聯結車閃避不及追撞半聯結車，後方黃姓聯結車駕駛見狀雖有煞車，但仍撞到鐵管滑行至路邊。

事故現場，大型車輛互相撞擊、翻車，地面滿地磚頭等營建廢棄物，葉男駕駛的聯結車因追撞，車頭扭曲變形，他因腳部骨折受困車內，直到清晨4點15分才脫困。警方表示，肇事半聯結車載有大大小小數十支鐵管，滑落的鐵管1支重達2噸，有沒有超載還需調查釐清。

苗栗縣消防局表示，這起事故共造成4人受傷送醫，初步檢視林男無明顯外傷、吳男頭皮有撕裂傷、葉男左腳骨折、黃男則自訴腳扭到，4名傷患清楚、生命徵象穩定。

警方表示，事故路段北上車道目前已經搶通，南下車道則因地面有營建廢棄物等正在清除，用路人行經該路段務必小心注意。

(中時 )