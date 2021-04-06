台鐵太魯閣號發生出軌意外，釀嚴重傷亡，交通部長林佳龍4日在臉書聲明，已向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌請辭負責。對此，國策顧問、常被外界視為綠營國師級的名嘴黃越綏，不捨林佳龍含淚救災遭攻擊，痛批反對黨除了攻擊外，難道不能提出建設性的意見？此番言論一出，遭網友怒轟，林佳龍含淚救災該被原諒，請問家屬心碎就可無視嗎？痛批黃越綏請閉嘴。

黃越綏昨（5日）在臉書發文表示，重大國安事件的發生是不幸的國殤，身為執政黨當然有咎責，但反對黨上下除了使勁的情緒化批判和針對性的人身攻擊外，難道不能提出更具有建設性的意見？她認為動輒就要部長下台是泛政治化操作。

對於林佳龍一直被點名該下台，黃越綏提到，印象中上一次普悠瑪事件中罹難者自救會的代表，就曾回嗆說，「難道部長下台以後就不會再有車禍發生了」，並表示內政部長徐國勇部長有告訴她，「在災難現場林佳龍是含著淚地在救災」；黃越綏認為林佳龍是否辭職「我給予尊重」，但「台灣民主進步的內涵需要更文明和成熟」。

黃越綏的言論遭許多網友砲轟，「國民黨執政時有多少位因為底下出事而辭職下台，你有出來叫兩聲嗎？那時候民進黨沒出聲嗎」、「可以閉嘴，什麼叫做責任政治？人民不是傻瓜看不見真的做事還是粉飾太平」、「這是什麼名嘴啊？不就幫民進黨擦脂抹粉嗎？講一堆廢話不就是護航而已，別把人當傻子」、「50條人命，那麼多家屬心碎淚崩，民進黨完全無視？林佳龍含著眼淚帶著微笑就該被原諒？責任就可以推在野黨？黃越綏你不是人，沒人性」、「想當初，綠共在野時可不是這麼說的，做錯事就要人下台的始作俑者不就是綠共黨」。但也有網友同意黃的觀點，認為此時不需要政客的口水。

(中時新聞網)