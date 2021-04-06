台股上周四（4月1日）全體上市公司總市值為50兆5,797.27億元，較前周五（3月26日）總市值增加8,181.37億元，周增幅為1.64％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：半導體設備股、鋼鐵股、NB及PC股、殖利率概念股等，預期本周台股指數區間為16,000-17,000點。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.上市櫃公司去年獲利創歷史高，半導體與電子零組件成長幅度大，疫情催生WFH新興科技，景氣復甦提振傳統產業回溫，今年營運展望維持正向。

2.中央大學台經中心公佈3月台灣消費者信心指數（CCI）達去年4月以來新高，分項包含投資股市時機、國內經濟景氣、就業機會、家庭經濟狀況同步走升，顯示民眾對當前景氣展望趨於樂觀。

3.拜登宣布4/19起全美成年人90％達疫苗施打資格，原先預設上半年70％覆蓋率有望提前達成，有助於疫情控管與加速人民生活重回正軌。

4.美3月份諮商會消費者信心指數回升到疫情爆發前水準，民眾對未來消費的樂觀預期逐漸增溫。

康和投顧預期本周指數區間16,300-16,800點
台積電開盤大漲13元完成填息 領漲台股創新高16803點

(工商 )

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