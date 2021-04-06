清明連假台鐵發生嚴重意外，造成至少50人死亡，外界不僅要求交通部長林佳龍應下台負責，行政院長蘇貞昌也被要求下台；但蘇貞昌日前稱「要做的事還很多」，迴避下台問題。對此，羅智強今砲轟，表示蘇貞昌不下台，誰真的敢去調查他的責任？

羅智強今(6)日發文表示，在2018年的普悠瑪號事故之後，台鐵在蘇貞昌的眼皮底下改革，卻越改越回去，蘇貞昌身為行政院長，怎麼可能對於台鐵改革毫無責任？社會不只要調查李義祥個人的責任，更要調查兩年多來，是誰讓台鐵的改革阻力重重，是誰冷眼旁觀，不予協助？

而蘇貞昌稱將成立「獨立調查機構」來釐清整起事件的責任，羅智強直言，這根本就是笑話，這個調查機構會有多獨立？像想當東廠的促轉會一樣獨立？像騷擾檢察官的監察院一樣獨立？還是像關掉中天的NCC一樣獨立？

羅智強表示，行政院的獨立機關，「早就姓了蘇」，蘇貞昌只要一天不下台，又有誰能、誰敢真正調查蘇貞昌的政治責任？調查台鐵一年花1500萬元請公關公司，背後政治力是誰？羅智強感嘆，這整起悲劇慘案，整整50條人命，都比不上蘇貞昌的政治生命、比不上蘇貞昌想當總統的一個私心。

(中時新聞網)