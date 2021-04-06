太魯閣出軌意外釀嚴重死傷，檢討聲浪四起。立委高虹安昨（5）日在臉書指出，與這次意外發生地類似的危險邊坡竟還有15處之多，其中有9處正在施工，呼籲交通部與台鐵應馬上進行全面安檢，避免傷亡慘痛的憾事一再發生。

高虹安指出，到意外現場勘驗的技師更直指，造成這起重大事故的背後關鍵：是台鐵於本次意外右上方處的西正線施做明隧道，只關注該處的施工安全，卻未曾注意會否影響左下方仍有軌道車輛行駛的東正線安全（台鐵已承認有監管疏失），因而造成憾事發生。

據現場媒體傳回照片，高虹安說，可以看到在照片右上方、正在施作的西正線，同樣可能也有潛在的工安風險，包括火車通過的斜上方沒有任何防護，工地右上斜坡道路也同樣可以通向軌道上方，若有落石順坡或異物掉落，依然可能掉到隧道口與軌道上。

立委高虹安指出，與這次意外發生地類似的危險邊坡，還有9處正在施工。（圖／摘自高虹安臉書）

如今左下方隧道口都出事了，高虹安質疑，右上方正在施作的工程危險還要視而不見嗎？台鐵在事故發生後，有無緊急對這些工地做出防護措施及相關檢視、檢討？意外發生後，對於緊鄰軌道旁的邊坡位於工區下方應設置安全防護設備，高虹安批評，台鐵竟還是抱持官僚心態，表示「沒有明文規定」，呼籲交通部應拿出嚴正態度督導改善，盤點安全問題。

高虹安直指此次意外事故最大問題出在「工地安全」，她認為，交通部與台鐵應馬上對正在施工的9處邊坡工地進行全面安檢，三天內完成並提出初步報告，完工的另1處也要列入安檢，確定施工人員已撤離、設施完固良好。

台鐵太魯閣號發生重大意外，造成50人死亡、近200人輕重傷。(中時資料照)

高虹安表示，身為乘客的我們，坐火車放行李都知道要小心，為公共安全而施作的養護工程，卻完全不注意工地安全？這豈不是天大的諷刺，若台鐵只負責發包卻未善盡管理責任，更是非常不應該。

此次事故，高虹安認為，從發包、督導、稽核、監造到實際施工者的各項環節都顯有弊病，包括如今遭披露意外發生當下，在現場出現疑似趕工的施工工人，這些原本應對工地安全負責的單位，都應從上到下追查、依法問責嚴懲，才能讓大家真正警惕、杜絕便宜行事的心態，避免傷亡慘痛的憾事一再發生。

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(中時新聞網)