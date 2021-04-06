「桌球CP」福原愛、江宏傑今年初驚傳離婚，女方被拍到和有「橫濱大谷翔平」封號的高帥男約會，兩人住進同家飯店，第二夜福原愛還帶高帥男回家，但強調是住不同房間。今(6日)日媒報導，福原愛已搬離該間位於東京的家，雖然房子還有貸款沒付完，但福原愛目前似乎是打算脫手賣房換現金。

福原愛今年2月下旬被《女性seven》拍到跟高帥男同遊橫濱，兩人一起排隊買小吃，狀似親密，福原愛澄清絕無不倫，對方是她認識多年的學弟，因近來心煩意亂需要心靈上的支柱，加上開公司需要找人諮詢，才會約對方出來，至於住進同家飯店，福原愛解釋對方是幫她搬行李，一人住一間房，絕無踰矩。

福原愛兒子日前過生日，江宏傑獨自為兒子慶生。（圖／翻攝自江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書）

而高帥男近日被起底，他雖跟福原愛稱沒有女友，其實已經有一位從大學時期相識相戀結婚的妻子，兩人沒分居，先前周刊報導他是畢業於早稻田大學、年收入約386萬台幣的黃金單身漢，同事表示他進公司6年多，平時為了節省開銷都住在員工宿舍，真實收入沒有外傳的多，約800萬日幣（約208萬台幣），而高帥男自稱只是普通人，不方便回應跟福原愛有關問題，並說：「我沒有外遇」。

今《女性自身》報導，福原愛先前帶高帥男回家的住所前最近有許多搬家工人，據知該房產是福原愛和江宏傑結婚半年後買入的，疑因被貼上不倫標籤，福原愛最近忙著搬家脫售，該住所目前還剩7400萬日圓的貸款，相當於1911萬台幣未還，而這筆錢對福原愛來說應該並非難事，推估她可能打算認賠也要先賣出。

該住所是棟有兩層樓的獨立房屋，鄰居說房子剛建好時，福原愛的母親曾來向他們打招呼，一年前房子內也常聽到孩子玩鬧的聲音，也常看到福原愛本人在附近出沒，「最後一次看到福原愛是在發生新聞前（指不倫傳言），最近則都沒看到本人了」，報導推估，福原愛急忙脫手該處房產一來跟感情因素有關，二來福原愛本來是因為東奧工作回到日本，但最近傳出可能工作全無，為了經濟上緣故才不得不賣出，稍微解除困境。

(中時新聞網)