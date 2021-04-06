最新公布的一波經濟數據意外強勁，強化投資人對經濟解封的樂觀期待，以及美國10年期公債殖利率止升回穩，緩解了市場對於通膨帶動升息的擔憂，周一美股收漲，道瓊指數與標普500指數再創收盤歷史新高。

根據美國供應管理協會（ISM）公布，美國3月服務業指數從2月的55.3衝上歷史高點63.7。上周五公布美國3月非農就業人數意外暴增91.6萬人，創下去年8月以來最大增幅。3月失業率從2月6.2%降至6%，遠低於去年4月疫情高峰時的14.8%。

周一收盤，道瓊工業平均指數上漲373.98點或1.13%，為33,527.19點。標普500指數收漲58.04點或1.44%，為4,077.91點。那斯達克綜合指數漲225.49點或1.67%，收在13,705.59點。

投資人壓寶將引領經濟解封的周期股，能源、金融和材料股成為今年以來表現最佳的族群之一。近來美國10年期債息攀升，則削弱了投資人對科技股的偏好，目前那斯達克指數仍較2月高點跌約3%。

不過最近法國等國家的新冠肺炎疫情持續升高，並重啟了封鎖措施，讓科技股再度獲得市場青睞。

雖然最新公布的經濟數據意外強勁，但由於美國10年期債息仍低於上周創下的14個月高點，周一美股主要由通信服務、非必需消費品和科技股等近來表現落後的類股領漲，漲幅均超過2%。

標普11大類股，僅能源股下跌。受油價大跌影響，能源股終場重挫2.41%。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，今天的行情部分因為債息平穩，這對科技有利，至少有部分資金輪動重返科技股。

在近幾周突然飆升並引發美股動盪後，美國公債殖利率持續回落。周一10年期國息小跌至1.71%。

特斯拉上季電動車交車數創下新高，表現遠超出市場預期，終場股價大漲4.43%，是推升標普500指數的主力之一。

電玩遊戲零售商GameStop收復盤中多達兩位數的跌幅，終場收跌約2%。該公司宣布可能出售價值高達10億美元的股票。

經濟解封股表現強勁。美國疾病管控與預防中心（CDC）表示，已完成疫苖接種的人可以在「低風險」下安全出遊，標普1500航空股指數勁揚2.54%。

達美航空與聯合航空均上漲逾2%，嘉年華遊輪與挪威遊輪分別漲4.7%和7.2%。

在新冠疫苗加速接種與政府加碼激勵措施助攻下，標普500與道瓊指數頻頻改寫歷史高點，現在市場關注焦點將轉向拜登剛發布的大規模基礎建設計畫與即將登場的企業財報季。

(時報資訊)