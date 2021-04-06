據投銀高盛統計，目前全球股票佔GDP比重已逼近140%，超越2000年網際網路泡沫及2008年金融風暴的波段高點（約110－120%），高盛預期2022年該比率應降至約120%，投資者須謹慎留意股市回檔風險。

永豐金證券投顧亦認同股市風險升溫的觀點。永豐金投顧認為，最狂資金行情已過，QE縮減已可預期，建議逢財報利多調節，保留現金彈性此波資金行情從2020年3月疫情最嚴峻時期開始，歐美大力灑錢，資金外溢至全球各國，造就股市榮景，近一年來科技股的報酬率，費城半導體指數爆漲130％、Nasdaq上漲88％，持有的投資人明明知曉行情已接近泡沫的尾聲，只是不知泡沫何時破滅，時至今日，美國疫苗注射率進度超前，經濟活動可望在夏季恢復正常秩序，隨著美國經濟好轉，QE縮減在不久的未來就可以看到，而拜登的基礎建設計畫，必須由增稅來彌補龐大的財政赤字。

永豐金證券2月中旬，美債殖利率飆高，市場預期通膨升溫，資金自新興市場快速抽回，已看到資金收回的威力。好在目前美國及台灣超級財報週即將登場，短多行情啟動，不過在此時，建議投資策略回歸保守，逢高調節持股，保留現金彈性，因為可能在4月財報旺季過後，市場焦點即將轉向QE縮減以及增稅議題，借鏡2013年5月，當年Fed主席Bernanke釋放縮減QE的風向球，當時新興市場跌幅超過16％，台股跌幅約達8.5％，故建議把握股市榮景，逢高調節，空出部分現金水位，以備在後QE時代有調整彈性。

(時報資訊)