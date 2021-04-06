美女主播鄭亦真過去因邊吃漢堡、邊播報新聞，率真舉動讓她爆紅，鄭亦真還被網封為「漢堡姐姐」，她也自稱是「漢堡主播」，不過鄭亦真昨則在臉書自爆，原本要公開與小10歲的國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯戀情，未料鄭亦真卻發現自己誤當第三者，讓她當下難過痛哭，而鄭亦真今（6日）深夜則發文：「對不起 讓愛我的人失望了」，看了讓人心疼。

鄭亦真因為被週刊跟拍，讓她原本有意要公開與小10歲神似霍建華的國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯的姐弟戀情，未料鄭亦真卻發現藍恭唯已有女朋友，自己竟然誤當第三者，鄭亦真當時超傻眼也哭紅雙眼，鄭亦真當下向藍恭唯女友道歉，對方看鄭亦真難過大哭也上前安慰。

鄭亦真得知自己誤當第三者，又生氣又難過，而鄭亦真今凌晨在臉書按慣例PO班表文時，她也發文寫下：「對不起 讓愛我的人失望了」，看了讓人心疼，粉絲也紛紛留言鼓勵：「妳值得更好的，加油」、「妳很棒的 支持妳」、「還好早發現」、「加油，永遠支持你的堡寶」、「怎麼會失望，妳的勇敢面對值得讚賞，繼續迎接新的每一天吧」。

鄭亦真勇敢公開真相，並表示：「很抱歉讓大家操心，也浪費了社會資源」，鄭亦真提到，她與對方的女友都是受害者，不該保持沈默，同時，鄭亦真也強調，她還是會在工作崗位上努力「請讓我用更專業的新聞內容來補償大家」。

(中時新聞網)