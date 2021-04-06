鐵證曝光！太魯閣號事故後李義祥站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕？

台鐵太魯閣號50死事故原因，檢警鎖定事發前工地負責人李義祥為何會在在停工期間前往工地進行調查，事發前7分鐘的關鍵點真相呼之欲出，本報昨(5日)就獨家揭露，該處工地早已接近完工，僅剩下清理收尾，李義祥趕著到現場，將車停放在貨櫃屋工寮前，進行吊掛部分現場機具，但因臨時施工道路屬碎石與泥土道路，疑似在未拉手煞車以及車擋下，導致工程車滑落邊坡釀成大禍。

根據台鐵人員表示，該處工地幾乎已經接近完工狀態，僅剩下0.7%進度，可說是只剩收尾與清理工作，且事前早已規定平日只能夜間施工，且連假期間停工，但當天工地主任李祥義宣稱到現場巡視工地，實際上就是為了要趕緊收尾工作得以趕上驗收時程。

據了解，台鐵工務處發包的「鐵路行車安全改善6年計劃-北迴線」，針對山側邊坡進行防護設施工程，必須在明隧道邊坡至鐵道擋土牆的緩衝區間，堆放廢輪胎方式建立防護機制，阻擋掉落的土石防止噴飛到軌道上，造成行經列車危害。

但令人髮指的是，事故發生後，李義祥似乎事不關己，還不斷在工寮前走動打電話，甚至接著一臉輕鬆模樣，與其他人站在旁邊吃檳榔聊天，連救護人員抵達現場忙進忙出，他都還坐在一旁笑臉觀看，不願出手幫忙受傷的乘客。

花蓮地檢署檢察長俞秀端說，連續幾天來已與多名檢察官開過專案會議，相關進度會再進行其他蒐證，目前也傳訊超過10以上被告釐清案件，仍會持續傳喚相關嫌疑人，她進一步說明，被傳訊者是檢方認為有嫌疑在現場，或是其他相關人士等，至於案發當時有多少人在現場，目前仍是2人以上。

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(中時新聞網)