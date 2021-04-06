在清明連假之後，台股加權指數6日開在16,711.70點，台積電（2330）開615元，完成填息，台積電大聯盟閎康（3587）直接開在漲停板價139元，帶動台股早盤大漲近200點。

台積電自2019年開始季季配之後，均在1～15日內快速填息，3月17日除息2.5元以來，已達12個交易日未能順利填息，在第13個交易日，終於完成填息，本周台積電將公布3月營收，市場對業績展望看法樂觀。

受到經濟數據表現強勁提振市場信心、美國10年期公債殖利率小幅拉回的激勵，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數及費城半導體指數全面刷新歷史收盤高，由特斯拉、大型科技巨擘領軍走高。

道瓊工業平均指數4月5日上漲1.13％（373.98點）、收33,527.19點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲1.67％（225.49點）、收13,705.59點，創2月9日以來收盤新高。費城半導體指數上漲2.01％（65.25點）、收3,305.43點，創歷史收盤新高。

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股已封閉3月24日的空方缺口，短中期均線呈現多頭排列，KD指標交叉向上，短線在三角收斂末端，連假結束有機會持續上攻。近日外資小幅回補台積電，且融資餘額減少，待外資停止賣超及籌碼沉澱，台積電可望站穩季線支撐。

短線漲價題材股獲法人青睞，可觀察指標股有南電、中鴻、長榮航、華邦電、旺宏。隨著美元持續走強，外資對台股賣多買少，觀察美元指數是否站穩93元關卡，將攸關台股多空方向。櫃買指數相對強勢，周線連四紅，率先創高，區間以205～215點來看待，焦點股有旺玖、先進光、笙科、尼克森、兆利。

長期來看，紓困法案推行、美國景氣復甦，加以聯準會（FED）寬鬆不變，可望延續多頭行情。現階段選股不選市，可關注近日外資+投信買超且站在月線以上個股，熱門股有長榮、富邦金、裕民、萬潤、南帝。

(工商 )