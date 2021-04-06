美國總統拜登3月底發布為期8年、規模超過2兆美元的投資與促進就業計畫，做為其重建美好未來（Build Back Better）之「大基建」方案的首部曲，其焦點放在包括公路、鐵路、橋樑、電力系統、電動車、供水系統、寬頻連網與學校等公共建物等硬體設施、促進國內製造與技術研發，以及改善老人照護等項目，但也納入了提高企業稅作為財源，經濟學家與分析師擔心在嚐到經濟與產業的甜美果實之前，美國經濟與華爾街股市可能先受打擊。

拜登：「這是我們必須進行的投資，我們承擔不起沒這麼做的後果。」

在民主黨全力護航之下，美國3月初才剛推出1.9兆美元的新一輪新冠紓困方案。在面對新方案的加稅與財政紀律方面的批評時，拜登強調這並非任性隨意的「大撒幣」，其願景是要創造「世界上最強大、最具韌性，以及最創新的經濟體」，而在這個過程中將創造數百萬個高薪的工作機會。

拜登的第一階段基建計畫主要分為5大類投資：

1.投入6,210億美元用於改善交通基礎設施，如橋樑、道路、大眾運輸、港口與機場，以及促進清淨能源產業發展，如電動車等。其重中之重非電動車莫屬，該項目將達到1,740億美元，約占整體交通運輸投資的28%，占比最大。

拜登預計在2030年以前，在全美建造50萬座電動車充電站，並將聯邦政府的5萬輛柴油公務車換成電動車，同時也將為電動車提供減稅等優惠措施。

另外約1,150億美元用於整修道路橋樑，目標包括翻新長達20,000英里的道路與高速公路，並修復10,000座橋樑。850億美元用於大眾運輸系統的現代化，800億美元用於美國國鐵（Amtrak）積累越來越多的維修計畫，以及該公司的改善與路線擴張計畫。此外，機場、港口和水道都將獲得改善。

2.約4,000億美元用於老年與殘疾人士照護、擴大醫療補助，以及提高護理人員薪資。

3.逾3000億美元用於改善飲用水基礎設施，包括全面更換鉛管，以及擴大寬頻連網與升級輸電網路。其中1000億美元用於在全美建設高速寬頻網路，目標是達成寬頻上網的普及化，並降低連網費用。

4.逾3,000億美元用於建造與整修社會住宅，以及興建與升級學校設施。

5.約5800億美元用於促進美國製造與研發工作，以及強化就業培訓。這部分約有3000億美元將投資製造業，包括為國內技術和關鍵產品之生產提供支持，約500億美元將投入半導體製造與研發，1800億美元用於清淨能源、減少排放與氣候變遷方面的研究。

拜登在談到研發與科技方面的投資時表示：「我們已經在倒退，而世界其他地區正在快速逼近，我們不能讓這種情況繼續下去。」

提出計畫後，拜登也必須向美國人交代這筆龐大支出錢從哪裡來。他計畫將公司稅稅率從目前的21%提高到28%。共和黨在2017年進行稅改，將公司稅稅率從35%調降至21%。此外，美國政府計畫提高跨國公司的全球最低稅率，以確保這些公司在任何國家至少都得繳納21%稅金，這也是為了防堵企業將總部設於避稅天堂的稅負漏洞，以確保大公司公平納稅。這項計畫亦將取消美國企業在其他國家或地區進行投資的前10%收益得以免稅的規定。

在加稅與包括消除知識產權稅負漏洞等其他改革措施下，白宮預計這項基建計畫的支出將於15年內付清，並在接下來幾年內減少財政赤字。

拜登預計將在4月公布第二部分與美國家庭有關的基建計畫。

最大贏家：周期股、價值股

市場人士表示，這是一個長達8年的支出計畫，給市場帶來的激勵將不如最近才向美國人直接發放1400美元支票的新冠紓困計畫，但美國政府將擴大基礎建設支出，仍可望為近來受惠於經濟復甦題材的工業與材料股增添上漲動能。

分析師表示，近幾個月來受投資人青睞的周期股與價值股可望在第二季進一步上攻，拜登的基建計畫可能為其增添更多火力。

美國銀行點名工業股與材料股可望成為拜登基建計畫的最大贏家，而業務與美國資本支出周期息息相關的美國小型股亦可望受惠。

美銀在報告中指出，非住宅固定投資受惠股包括德州石油管線公司 Kinder Morgan、油田設備公司 National Oilwell Varco與房地產投資信託公司Ventas 等。

科技設備投資受惠股包括半導體設備製造商科林研發與應材、電力公司Centerpoint Energy與雲端服務公司NetApp。

工業投資受惠股包括家庭能源系統公司Enphase Energy、美國半導體公司泛林集團拜（Lam Research）與全球最大氮肥與磷肥公司CF Industries等。

智慧財產權受惠股包括全球最大線上旅遊集團Booking Holdings、全球電商龍頭亞馬遜與網路設備製造商Juniper Networks等。

(時報資訊)