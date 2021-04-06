國民黨前立委孫大千上午在臉書發文指出，台灣人民正在面臨嚴重的「六缺」問題，包括缺水、電、錢、疫苗、真相及安全感，而綠營政治人物唯一「一缺」就是缺德，但是蔡英文卻只關心鄭文燦和蔡易餘的體重，只會說「聽到了」。這恐怕只有古代的昏君才會做得出這樣的行為。

台灣人民的「六缺」：一、缺水：中南部水情吃緊，水庫見底，台灣恐將面臨百年一見的旱災。二、缺電：民進黨原本畫大餅的能源轉型徹底失敗，正在恐嚇台灣人民如果要保護藻礁，就可能罹患肺腺癌。

三、缺錢：台灣經濟發展的紅利都落入資本家的口袋中，貧富差距急速擴大，年輕世代和勞工朋友只能夠在低薪過勞的環境當中生存。四、缺疫苗：台灣的疫苗採購政策荒腔走板，黑幕重重，導致人民只能夠在同樣充滿爭議的AZ疫苗和國產疫苗當中做出抉擇。

五、缺真相：不管是疫苗採購破局的內幕，或是蔡英文總統論文的真假，這些真相恐怕只有等到政黨輪替後，才能夠重見光明。六、缺安全感：民進黨對外把台灣拖入了危險戰爭的邊緣，對內連最基本的搭乘鐵路運輸的人身安全都沒有辦法保障。

相較於台灣人民的「六缺」，綠營政治人物一人得道，雞犬升天，連雞犬的雞犬也可以吃香喝辣，唯一的「一缺」就是「缺德」。

(中時 )