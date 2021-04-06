根據證交所數據，去年全台上市櫃公司財報表現亮眼，全年稅後盈餘高達2.46兆、年增率達21.9%寫下歷史新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河分析指出，去年企業毛利大幅拉高，且淨利呈現高成長，因此股息分配可能創紀錄，可能達到1.6兆左右。

去年台股不僅稅後盈餘寫下新高紀錄，ESP創新高的公司數也從2019年的162家成長至226家，獲利最高的族群則是電子類達1.41兆年增率達38.3%，另外半導體類則高達7,091億，是帶領台股衝出疫情困境的兩大領頭羊。

所有上市櫃公司財報出爐後，謝金河在臉書上發文提醒股民值得注意的重點，謝金河說：「投資人要努力看懂企業的資產負債表，損益表，現金流量表，一家公司值不值得投資？至少可以透過財務報表看出一些端倪，另外大家也要盯著股利政策。把財報內容搭配股利的分配合在一起檢視，通常可以看到一家公司的經營力度與企業的深度及厚度。」

謝金河也揭露年報公開後的重要指標，首先是企業毛利大幅拉高，「2019年全年營收35.04兆，淨利1.99兆，2020年營收35.46兆元，淨利2.46兆元，這個數字跟我在去年10月估的接近2.5兆相去不遠。這兩年營收變化不大，盈利顯著上升，年增4700億元，淨利增長23.8%，這可能是全球浄利成長最大的市場。」

另外，由於淨利高成長，今年發配的股息有機會創下新紀錄，謝金河說：「我估計可能在1.6兆左右，這個股息配發會成為今年股市指數重要的新動能，台灣的企業，具有全球競爭力，殖利率在5%以上，在全球已十分罕見。」

最後謝金河提醒投資人，投資不是心存僥倖的對賭行為，而是辛苦研究的心血結晶，只有努力用雙腳，雙眼，看懂經營者及企業發展內涵的人才能成為穩健的贏家。

(中時新聞網)