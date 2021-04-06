台鐵太魯閣號408車次發生出軌意外，傷亡慘重，許多家屬至現場招魂。（資料照／趙雙傑攝）

上周五（2日）台鐵太魯閣號撞上滑落軌道的工程車，造成50人死亡的嚴重事故，長長的罹難者名單讓人看了很不捨，一名女網友昨分享，女兒看新聞時意外發現，罹難名單中的一名27歲的美籍女子駱盈盈，是她國中的外籍老師，讓她當場就哭了出來直呼，她很愛台灣與學生。

一名女網友昨晚在臉書社團《爆廢1公社》上發文表示，下午與女兒看新聞的時候，突然發現女兒哭了起來，原來是女兒國中的外籍老師也是太魯閣號事故的罹難者之一，年僅27歲的女老師不幸搭上列車離世，讓人相當不捨，而女兒也說，老師很愛台灣和學生。

貼文引起網友熱烈討論，「我的女兒國中同學也坐上這班列車，不幸罹難了，願往生者安息一路好走」、「大多是二十幾歲的美好的人生才要開始說」、「本來還想說個什麼，但看到罹難名單真的太難過了」、「多是年輕人樣子」、「好年輕啊，心疼，心傷，心痛啊，不要再發生這種事了，好嗎？老天爺」。

回顧整起事故發生在4月2日早上9時28分，台鐵太魯閣號408車次意外撞上滑落軌道的工程車，釀出軌意外，造成50人死亡、200多人受傷。而國家運輸安全調查委員會也成立專案小組調查，釐清事故發生的原因及為何工程車滑落軌道。

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(中時新聞網)