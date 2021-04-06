38歲的中天主播鄭亦真外型亮眼、個性活潑，轉戰網路頻道後邊播新聞邊吃漢堡，不做作的模樣狂圈粉，得到「漢堡主播」、「漢堡姐姐」的封號。對外宣稱單身的她，近日在臉書自爆因被周刊拍到戀情、還到摩鐵溫存，本想順水推舟公開、卻發現自己竟是第三者，「短短幾個小時內，變成讓我痛哭！」讓人心疼。其實鄭亦真感情路似乎不順遂，7年前她曾親吻話題人物吳憶樺，成為民眾茶餘飯後的話題。

鄭亦真31歲時任職中天國際中心記者，被派到巴西採訪台巴混血吳憶樺，兩人一見面就來個熱情的巴西式擁抱，採訪結束後，鄭亦真還送吳憶樺一件紅色帽T，頻頻釋出善意，果然在長時間的貼身採訪之下，雙方越來越熟悉，吳憶樺來台灣時，私下約女方到美式餐廳聚會，想不到聊著聊著氣氛太好，當眾激情吻了20秒，最後女方可能覺得不妥，才輕輕推開結束濕吻，但已被路過民眾拍下，引發軒然大波。

中天新聞》吳憶樺現身！親切展現巴西式熱情

始終宣稱單身的鄭亦真日前終於傳出新戀情，可惜竟是不倫戀，她5日在臉書踢爆被國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯玩弄感情，透露兩人認識時彼此都說單身，交往1個月被媒體拍到後，本來打算要公開戀情，想不到藍恭唯搞消失，於是前往住處找人，但藍恭唯現身後卻對她說：「房間裡面有人，妳先回去，我等一下打給妳」，當下鄭亦真追問是誰在裡面，藍恭唯才坦白說「我有女朋友」，接著正宮跟著出來，鄭亦真才知道自己是第三者，哭紅了雙眼，並向正宮道歉：「我不知道自己介入你們的感情，因為藍恭唯一直說他是單身」。

雖然遇到令人難過的事，但鄭亦真認為自己和正宮都是受害者，不應該繼續沉默，接著表示自己還是會繼續在工作崗位上努力，「謝謝一直支持我的人，請讓我用更專業的新聞內容來補償大家」。

(中時新聞網)