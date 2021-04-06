經濟發展局建議上活動官網查詢是否中籤。(蔡依珍攝)

桃園市推出振興觀光工廠活動，首波抽籤送出面額50元4張、共200元「桃園樂遊券」，限額1萬名，總計吸引114萬餘人登錄參與，中籤率約0.87％，抽籤結果5日出爐，已陸續發送簡訊給中籤者，預計10點前發送完畢，幸運兒們5月31日前可至合作觀光工廠出示QR Code消費折抵。

桃園市政府經濟發展郭裕信局長指出，5日已陸續發送簡訊給中籤者，由於1萬組數量大，預計今早10點全數發送完畢，民眾若擔心被釣魚簡訊詐騙，建議上活動官網 https：／／tourismfactory.tycg.gov.tw／ecoupon200-result-search.html

查詢是否中籤，即可放心點開簡訊。

獲獎者在收到手機簡訊後，點入簡訊連結再輸入密碼，依指示步驟取得樂遊券QRcode，即日起至5月31日前，可至合作觀光工廠出示QR Code消費折抵，合作觀光工廠可上「桃園樂遊GO觀光工廠百萬抽」活動官網查詢，也有多家觀光工廠推出「桃園樂遊券」專屬優惠活動，希望吸引中籤民眾多多到訪。

郭裕信提醒「桃園樂遊券」可一次折抵200元，也可以分次、不同店家折抵，但限使用一次，且一經使用無法再次使用、也不退款，不找零、不兌換現金、也不開立發票，樂遊券使用方式認券不認人，呼籲民眾妥善保管中獎簡訊連結及密碼，以免損失權益。

經濟發展局也提到為振興觀光工廠產業，活動一波波，接續還會推出「觀光工廠百萬抽」活動，民眾4月6日至5月31日在桃園任一家參與活動的觀光工廠消費，每人單筆消費金額滿250元以上者，並取得統一發票，4月20日起至活動官網登錄身分證字號及發票號碼，每一個身分證字號在1家觀光工廠有1次抽獎機會。

活動期間到訪觀光工廠越多，中獎機率越高，獎項包含太平洋自行車、老K牌彈簧床、河合電鋼琴及受年輕族群喜愛的PS5、APPLE WATCH等好禮，北台灣最受歡迎的親子飯店住宿券以及各式觀光工廠超值禮品，總獎品數量超過500份、價值超過百萬，歡迎民眾大手牽小手，一起到觀光工廠遊玩，體驗吃喝玩樂的歡樂時光。

更多詳細活動資訊可至「桃園樂遊go觀光工廠百萬抽」官網查詢或於客服時間(週一至週五 09：00~18：00)撥打系統客服專線：02-8258-1030，或活動線上客服[email protected] ID：@3qmf-tycg詢問。

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