台鐵太魯閣號一輛從樹林往台東太魯閣408次列車本月2日發生重大事故，造成50人死、200多人輕重傷，許多名人近來拋磚引玉宣布捐款，盼大眾一同幫助受難民眾挺過難關，一向人美心善的林志玲今(6日)凌晨透過慈善基金會臉書發文，表示將以個人名義捐出台幣400萬，「我們能做的真的很有限，期許持續用愛與勇氣，帶給大家更堅強的力量！」

上週五太魯閣事故案爆發後，引來許瑋甯、彭于晏、劉以豪等藝人紛紛發文集氣，林志玲也透過「志玲姊姊慈善基金會」官方臉書寫下：「非常心痛⋯太難過了～天佑太魯閣號，一起持續為台鐵408車次的乘客集氣、祈禱，也為救災人員打氣、加油，希望大家都要平安渡過難關」。

「志玲姊姊慈善基金會」官方臉書發文。（圖／翻攝自財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會臉書）

今凌晨，「志玲姊姊慈善基金會」官方臉書進一步宣告，「志玲姊姊願盡微薄之力，個人捐助新臺幣400萬元。在第一線救災工作之後，由志玲姊姊慈善基金會接力，後續我們會將此捐款全數使用於協助受難受傷者所需，提供支持與療癒」，「感謝救援人員與醫護人員的辛苦付出！讓我們一起祈禱逝者安息，傷者康復，家屬可以擁有勇氣與力量。」

「志玲姊姊慈善基金會」官方臉書更說先前基金會曾透過實地探訪、社會局瞭解高雄氣爆及台南震災的受災家庭所需，明白大家雖對災難、憾事心痛不願接受，但急難救助刻不容緩，希望能用自己的力量提醒呼籲大家一同來幫忙，「但願黑暗過後，可以迎來溫暖的光明」，對此，網友回應：「字裡行間都看到心好美」、「志玲姊姊人美心美」、「有志玲姊姊真好」。

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(中時新聞網)