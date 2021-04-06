俄羅斯政府今天表示，總統普丁（Vladimir Putin）簽署新法，將可讓他再競選兩個6年任期，為他掌權至2036年舖路。

掌權20多年的普丁去年初提案修憲，限制未來總統只能連做兩任，但他的總統任期歸零重新計算。去年7月修憲公投通過，國會下議院和上議院上個月再通過法案，普丁今天簽署生效。

普丁於2000年首次當選總統，2004年連任，這兩任都是4年任期；2008年雖由親信麥維德夫（Dmitry Medvedev）接掌總統，但外界多批評這是普丁規避連任限制的做法。麥維德夫在位期間簽署新法，將總統任期延至6年，從下一任總統開始實施。

普丁於2012年順利回鍋當總統，並於2018年連任。

根據新法，68歲的普丁目前的總統任期在2024年屆滿後，若再連任兩屆到2036年，屆時將高齡83歲。

此外，俄羅斯規定總統候選人必須年滿35歲、長住俄國至少25年，且不得有外國公民身分或永久居留證。

批評人士指控這是「憲政政變」，讓普丁變成「萬年總統」。他們宣稱當局不該將一連串修憲案以包裹式公投，人民應有權就每項修憲案表決。

新法涵蓋的修憲有一部分受到民眾支持，例如加強退休金保障，但也不乏侵犯人權的規定，包括實際上禁止同性婚姻。

普丁也在今天簽署立法，禁止侮辱二戰老兵，否則可能面臨最高3年有期徒刑。新法上路之前，今年2月就有法官以誹謗二戰老兵為由，判決反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）有罪。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100406

(中央社)