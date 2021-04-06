英國首相強生(Boris Johnson)周一指出，一項經濟重啟計畫將從下周一展開，英格蘭所有的商店、健身房、酒館、美髮院和戶外招待場所將重啟開放。

強生表示，隨著疫苗接種計畫在全英國迅速展開，英國染疫人數下滑，而英格蘭也將從4月12日起進入解除封鎖路線圖的第二階段，強生表示自己屆時將會去酒館喝上一杯酒。

英國政府表示，民眾仍應盡可能在家工作，並減少國內旅遊；英國政府正研擬疫苗認證系統，或疫苗護照，以便能協助更大規模活動的重啟。

英國周一新報26名新冠死亡人數，以及2762名單日確診病患；由於復活節連續假其原因，上述兩數據皆較周日增加。在疫苗接種進度上，周一新增約6萬人，總計3158萬人接受第一劑疫苗；約543萬人已接受第二劑疫苗。

另外，據英國第四頻道新聞台周一的報導，由於對極少數血栓風險的考量，英國醫學監管單位正在考慮將限制AZ疫苗(Oxford-AstraZeneca)對年輕人的使用。

兩名資深消息人士指出，儘管數據還不明朗，但有越來越多人認為，有理由為30歲以下年輕人提供其它不同的疫苗。

英國醫學監管單位MHRA先前曾表示，該疫苗預防新冠肺炎的益處，遠大於任何血栓風險。

(時報資訊)