交通部長林佳龍親自到場悼唁，在靈堂上對袁淳修說「你的任務已經完成」，一度哽咽紅了眼眶。（圖／記者陳彩玲攝）

司機袁淳修6日火化 林佳龍到場哽咽：你的任務已完成

司機袁淳修6日火化 林佳龍到場哽咽：你的任務已完成

台鐵太魯閣號列車撞上從邊坡滑落的工程車出軌，釀成重大死傷，33歲司機員袁淳修在4秒內拉手煞車鳴笛，但反應時間根本不夠，他堅持到最後1秒不放棄，努力守護乘客安危仍發生憾事不幸罹難；今（6日）舉行告別式將遺體火化，交通部長林佳龍親自到場悼唁，在靈堂上對袁說「你的任務已經完成」，一度哽咽紅了眼眶。

林佳龍在靈堂上表示，「你的執勤任務已經完成，我們用專列載你回台中，你堅守崗位、照顧乘客，到最後一刻緊急煞車鳴笛，要減少這次事故的傷害，而你自己卻犧牲了，從現在看到的調查資料，知道你是因公殉職，我們會爭取行政院頒發冒險犯難最高撫卹與榮譽」、「你的任務已經完成，我們會陪你的家人，互相照顧，請你放心。」

袁淳修遺體今天（6日）上午火化，宣告任務結束，骨灰將由台鐵專車運送至台中火車站，再由警方護送回台中殯儀館，送他最後一程。

袁淳修2016年考進台鐵局服務，2017年擔任助理司機員後，2018年獨立上線駕駛車輛，沒想到擔任司機員僅才兩年就遇上死劫，讓鄰居及親友十分不捨；他生前臉書上的照片，幾乎都與火車有關，還穿著制服在車廂上自拍，因一起出軌意外奪走他年輕的生命。

袁淳修的遺體將於6日上午在花蓮殯儀館入殮火化，骨灰預計於6日上午11時至11時30分，從花蓮站由台鐵專車運送，晚上約6時許運抵台中火車站；市府由台中市立殯儀館以靈車、家屬車2輛運送至台中殯儀館景福廳靈堂供奉，擇日再舉行告別式等。

袁淳修今火化 林佳龍到場哽咽：你的任務已完成

(中時新聞網)