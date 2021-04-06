洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)雖然不是大谷翔平的隊友，仍對大谷非常佩服且讚譽有加。大谷前役在天使登板投球4.2局，飆出時速100.6英里的火球(約161.9公里)，同時做為打者轟出451呎的大號全壘打。寇爾說：「我是大谷翔平的球迷，他真是令人驚嘆的天才。」

出身國聯海盜隊的寇爾也固定要上場打擊，生涯累積41支安打、3支全壘打，打擊率0.163，他無法想像自己擁有大谷那樣的打擊火力。「我投球肯定能和他一樣猛，但我不能像他那樣把球打個老遠。可以和他打得一樣遠的人，投球能力就跟他天差地遠。我就是以一個球迷的身分來支持他。」

大谷的打擊能力是「神鱒」卓奧特(Mike Trout)也給予肯定的，他告訴寇爾說「你該看看他(大谷)練習打擊的影片」。寇爾後來真的去看，「我偷看了一些，他真的非常厲害，跟他對決是件苦差事。」大谷過去對寇爾11個打數有3支安打，包括1支二壘打。

5日對戰白襪，天使排出美聯球隊百年一見的陣容，他們讓投手大谷打第2棒而不使用指定打擊。即使是在投手需要打擊的國聯，投手也沒有排在第9棒以外的道理。可惜大谷的驚奇表演葬送在一次戲劇性的不死三振，更倒楣的是他在補位本壘時踩到白襪跑者阿布瑞尤(Jose Abreu)而受傷退場。賽後檢查大谷傷到腳踝，但還可以打擊，天使暫時將他移出先發，視情況再讓他上場代打。

(中時新聞網)