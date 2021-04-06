正身處離婚騷動中的桌球名人福原愛（小愛），被日媒《女性自身》周刊於6日報導拍攝到一張3月下旬搬出東京自宅、搬家公司搬運傢具時的畫面最新一期《女性自身》周刊拍攝到3月下旬搬出東京自宅、搬家公司搬運傢具時的畫面，報導指出，包含桌椅、沙發、床等家具以及裝入紙箱的衣物等都搬走外，一直置於庭園中的一台麵包超人腳踏車也帶走。

《女性自身》據當地不動產業者情報指出，小愛是在與江宏傑婚後約半年買下這間獨棟2樓住宅，總面積約100平方公尺，因交通位置不差，估算市值約1億日圓（約台幣2585萬元）。該刊依據不動產登記查得小愛尚有7400萬日圓（約台幣1913萬元）貸款，近期就會將原作為她「日本據點」的這棟自宅賣出。

一名女性鄰人向該刊表示：「房子剛蓋好時，小愛的母親來打過招呼。1年多前聽得到小愛跟小孩的聲音，應該是在庭院玩耍。最後一次見到小愛是在她的疑似不倫報導前陣子，後來沒為搬家再來打招呼了。」住進新居與離開向鄰居打招呼、送小禮，在日本是普遍的習慣。

報導指出，付出7400萬日圓對小愛並非難事，但經歷婚變種種，特別是該住宅就是周刊所報導小愛讓「橫濱高帥男」留一夜之處，雖說兩人分房，但本月初《週刊文春》揭露高帥男已婚背景而小愛事前不知，小愛難以繼續住在同處。心情上的理由外，也考量到經濟問題，畢竟目前她或許連東京奧運的相關工作也不見得能順利接成，於是選擇在此時機賣房減輕負擔。

(中時 )