太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了...

太魯閣號事故釀台鐵60年來最慘重傷亡事故，運安會已完成事故現場重建，今將公布所有數據和資料，運安會主委楊宏智說，根據已取得的事證，司機員在撞擊前4秒，一看到橫躺在軌道上工程車後，就立刻把煞車壓到底，「以最大煞車撐到最後一刻」，已經做到他所有該做的事情。

運安會調查行車紀錄器發現，太魯閣號408次列車駛出前一個仁和隧道後，等司機員可目視前方路況時，就已距離工程車剩250公尺，以當時太魯閣號的時速100公里來計算，駕駛能反應的時間僅6.9秒。

運安會主委楊宏智解釋，列車出仁和隧道後有個小彎道會阻擋司機員視線，使其反應時間減少2秒，等於只剩4秒多可反應，根據目前的證據可見，司機員一看到工程車就立刻把煞車壓到底，並嗚笛示警，「以最大煞車撐到最後一刻」，已經做到他所有該做的事情。

楊宏智表示，根據列車行車記錄器顯示，太魯閣號408次出和仁隧道時速是126公里，在速限130公里以內，操作面沒有任何違失。

楊宏智說，今天運安會下午4時記者會主要是重建整起事故，把當時所有的狀況彙整在一起。

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(中時新聞網)