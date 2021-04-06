診間一位76歲的老伯攝護腺指數PSA高達300 ng/ml，透過攝護腺切片確定是攝護腺癌，而且骨頭掃描顯示已有多處骨轉移，進一步詢問後，更得知老伯最近下肢感覺比較無力。

臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科陳嘉宏醫師表示，轉移到骨頭的攝護腺癌可能會壓迫脊髓神經，導致下肢無力，若未及時治療，恐將導致癱瘓。

「做完電腦斷層後，發現老伯的脊髓神經確實有受到壓迫，進一步討論後，決定使用針劑的荷爾蒙合併口服的新一代雄性素受體阻斷劑來治療。」

所幸，接受治療一段時間後，老伯不僅下肢無力的狀況改善許多，攝護腺指數PSA更降到幾乎歸零。讓老伯非常開心！

●早期沒症狀，發現時就已經轉移的攝護腺癌！

攝護腺癌好發於中老年人，目前在台灣男性10大癌症排第5名，罹病人數每年都有增加，這20年來大概已經增加了3倍，每年大概有6000名新增加個案。陳嘉宏醫師解釋，其中約有3成的患者，在診斷攝護腺癌時就已經有轉移的狀況，這些患者平均存活時間大概是4年。

早期沒症狀，發現時就已經轉移的攝護腺癌！(圖/照護線上提供)

這幾年來台灣的攝護腺癌患者越來越多，可能與幾個因素有關，一個是人口老化，攝護腺癌好發於中老年人，隨著中老年男性人口越來越多，攝護腺癌患者也隨之增加。

第二個是攝護腺指數PSA（Prostatic specific antigen，攝護腺特異性抗原）較常被使用，所以可以找到比較多的早期攝護腺癌。另一個可能與飲食習慣有關，平時攝取較多高脂、紅肉，可能增加罹癌風險。相較於歐美，亞洲人的攝護腺癌惡性度較高，大家應該要更加重視。

「如果有攝護腺癌家族史，罹患攝護腺癌的機會較高。」陳嘉宏醫師提醒，「目前也找到幾個與攝護腺癌有關的基因，帶有這些基因的人，可能在日後發展出攝護腺癌。」

早期攝護腺癌幾乎沒有症狀，讓患者無法察覺。當腫瘤越長越大，可能出現頻尿、解尿不順的狀況，由於症狀與攝護腺肥大類似，而容易被輕忽。隨著疾病進展，攝護腺癌可能壓迫直腸導致解便困難、若轉移到淋巴可能導致水腫、若轉移到骨頭可能造成疼痛不適。陳嘉宏醫師說，「1、2期的攝護腺癌症通常沒有什麼感覺，到了3、4期才會出現比較嚴重的症狀。」

●積極治療攝護腺癌

攝護腺癌的治療包括局部治療和全身性治療，陳嘉宏醫師說，「局部治療」是針對位於攝護腺的腫瘤，可以利用傳統手術或達文西機械手臂手術將攝護腺全部切除，也可以利用放射治療、冷凍治療等。

若攝護腺癌細胞已經隨著血液、淋巴轉移到其他器官、骨頭，患者需要接受「全身性治療」，例如荷爾蒙治療、新一代雄性素受體阻斷劑、化學治療等。

攝護腺癌的病程與治療。(圖/照護線上提供)

由於男性荷爾蒙可以促進攝護腺癌生長，所以荷爾蒙治療是相當重要的治療方式。所謂的「去勢」，在過去可能會將睪丸切除，減少體內的男性荷爾蒙，現在可以使用藥物來抑制男性荷爾蒙生成。對荷爾蒙治療有反應的攝護腺癌稱為「去勢敏感性攝護腺癌」。

然而，接受荷爾蒙治療大約兩年後，可能演變成「去勢抗性攝護腺癌」，陳嘉宏醫師分析，「我們體內的男性荷爾蒙主要來自睪丸與腎上腺，不過研究發現部分攝護腺癌細胞也會發展出分泌荷爾蒙的能力，，導致荷爾蒙治療失效。在治療過程中，若發現原本控制穩定的攝護腺指數PSA開始爬升，代表荷爾蒙治療漸漸失效。」

荷爾蒙失效之後，過去就只剩下化學治療，但是因為副作用較明顯且成效有限，所以患者接受度較低，近年來發展出來的新一代雄性素受體阻斷劑就是為了解決過去的治療困境。

新一代雄性素受體阻斷劑能阻止雄性素跟細胞的受體結合，阻斷訊息傳遞路徑，幫助控制病情，降低PSA指數，有助延長患者的存活期，延緩進入化學治療的時間，還可以減輕癌症轉移的疼痛、降低骨折的風險，改善生活品質。

相較於化學治療，新一代雄性素受體阻斷劑的副作用較少，對心臟肝臟的負擔較小，患者接受度較高，且採用口服劑型，患者不用住院，較為便利。

陳嘉宏醫師說，「一開始，新一代雄性素受體阻斷劑只被用在去勢抗性攝護腺癌，不過新的研究發現，新一代雄性素受體阻斷劑若與荷爾蒙治療併用，對患者也有幫助，不用等到荷爾蒙治療失效才用。」

攝護腺癌日常保養重點。(圖/照護線上提供)

●貼心小提醒

陳嘉宏醫師叮嚀，攝護腺癌是個進展相對較緩慢的癌症，但也不能置之不理，因為攝護腺癌容易轉移到骨頭，可能造成嚴重的骨頭疼痛，非常不舒服。

患者要與醫師詳細討論，積極治療才能改善生活品質、延長存活期。若有骨頭轉移的狀況，要留意家中環境，盡量預防跌倒、碰撞，以減少骨折的機會。

(中時新聞網)