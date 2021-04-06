美元走軟，支撐周一紐約期金上揚；因美國公債殖利率回落，促使美元跌至一周低點，支撐期金價格上揚，為連續3日上漲，但因上周非農就業報告優於市場預期，令投資人對經濟復甦態度轉為樂觀，並帶動美股上漲，進而削弱黃金避險需求而限制漲幅。

周一(4/5)收盤報價，6月黃金漲0.4美元，報每盎司1728.8美元，5月白銀跌0.17美元，報每盎司24.78美元，7月白金漲1.2美元，報每盎司1209.8美元，6月鈀金跌1.1美元，報每盎司2654.7美元。(商品行情網)

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