《商情》好壞參半 馬來西亞棕櫚油持穩 10:012021/04/06 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好壞參半，周一馬來西亞棕櫚油持穩；因市場預期棕櫚油產量可能增加，抵銷棕櫚油強勁的出口量會使庫存下滑的擔憂，促使馬來西亞棕櫚油價格幾乎持平。 周一(4/5) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)6月棕櫚油期貨終場上漲1馬幣，至每噸3740馬幣（約903.3美元），而近月棕櫚油期貨則漲約0.4%，至每噸4164馬幣；大連期交所適逢清明節假期休市一日；芝加哥期交所近月豆油漲約1.3%。(商品行情網) 金馬影帝馮小剛放棄治療白癜風 近照曝光網讚太親民 陸共享充電寶紛漲價 每小時10元人幣消費者直呼貴 (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #馬幣 #好壞 #參半 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六大理由讓分析師看好 比特幣今年望達8萬美元 16:522021/04/05 財經 拜登4兆大撒幣 台廠連動3大產業搶錢 15:302021/04/04 財經 庫存低、供給吃緊 棕櫚油期貨上漲 22:422021/04/05 財經 美海軍羅斯福號航母群 經馬六甲海峽駛入南海 13:022021/04/04 兩岸 母子每天睡同房 長大交女友單親媽氣炸 持利刃捅兒肚 22:182021/04/04 社會 大馬新人「洗澡」哼出神曲 蔡明仁來台圓夢2年情斷 15:352021/04/04 娛樂 影》車頭滲血、屍臭味狂洩 女車主聞真相後當場腿軟 23:512021/04/04 國際 比特幣價格飛漲 促使大陸人行加速推動數位人民幣 06:112021/04/04 財經 談緬甸局勢 王毅主張三個支持與三個避免 09:112021/04/03 兩岸 馬駿：如不積極向碳中和轉型 高碳產業和銀行有危機 17:212021/04/05 財經 豪宅大盜2／缺錢買毒專鎖定豪宅下手 做案老班底歸位再面試新人 09:502021/04/04 社會 財經熱門新聞 不會有下個十年？ 蘋果CEO庫克洩漏離開時機 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 【太魯閣出軌】半導體實力傲視全球 日媒卻曝台灣這點太危險 - 財經 15檔造市候選股 搶卡位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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