好壞參半，周一馬來西亞棕櫚油持穩；因市場預期棕櫚油產量可能增加，抵銷棕櫚油強勁的出口量會使庫存下滑的擔憂，促使馬來西亞棕櫚油價格幾乎持平。

周一(4/5) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)6月棕櫚油期貨終場上漲1馬幣，至每噸3740馬幣（約903.3美元），而近月棕櫚油期貨則漲約0.4%，至每噸4164馬幣；大連期交所適逢清明節假期休市一日；芝加哥期交所近月豆油漲約1.3%。(商品行情網)

(時報資訊)