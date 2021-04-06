根據數據與市場追蹤公司CoinGecko和Blockfolio的數據，因過去幾個月以來的強勁升勢吸引機構投資人與散戶大舉進場，周一加密貨幣市值攻克2兆美元大關，創下歷史新高。
美東時間周一午後，加密貨幣市值達到2.02兆美元。這波升勢主要由比特幣（bitcoin）帶動。
這一周以來比特幣市值持穩於1兆美元，也達到了自己的里程碑。
根據Coindesk報價，比特幣在24小時內上漲2.60%，報59,260.84美元，市值為1.11兆美元。自3月中旬創下破6.1萬美元的史上最高價以來，比特幣價格一直在狹幅區間內盤整。
分析師表示，只要比特幣價格保持在5.3萬美元以上，就能守住其1兆美元市值。
根據Bitstamp報價，以市值計為全球第二大加密貨幣以太幣（Ethereum）目前漲3.51%，報2,133.42美元，逼近上周五創下的歷史高點2,144.99美元。
根據CoinDesk報價，瑞波幣（XRP）目前漲31.07%，報0.82825美元，刷新稍早前創下的兩個月高點0.72美元。
加密貨幣交易所Bitfinex科技長Paolo Ardoino表示，上漲動能與買氣已經從比特幣和以太幣向外擴散。
區塊鏈數據公司Glassnode出具研究報告指出，這一周來比特幣守住1兆美元市值，是對比特幣和整個加密貨幣資產「堅定的信任投票。」
上市的比特幣投資信託公司Grayscale Bitcoin Trust周一表示，公司仍將致力於轉型成為ETF基金，而這個過渡期間將取決於監管環境。
在特斯拉和BNY Mellon等主流企業與大型投資者加入加密貨幣世界的帶動下，今年以來比特幣已經上漲1倍多，以太幣上漲近190%，表現均遠遠超過傳統資產。
(時報資訊)
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