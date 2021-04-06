台鐵太魯閣號408次列車2日發生出軌意外，造成重大死傷，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，遭指事發後袖手旁觀、滑手機，一副事不關己的樣子，引發各界砲轟。對此，資深媒體人羅友志指出，李義祥將在「過失致死」與「應作為而不作為之殺人罪」之間掙扎，是否能脫身，未來一定是一掛人保命重點，因此他呼籲，如果手上有證據的，麻煩大家提供給花蓮地檢署。

事發後，李義祥稱自己不知情，當天獨自到工地查看，因貪圖方便將車子停在邊坡，且有拉手剎車，並在輪胎前放置石頭防止滑落。但從監視器畫面及現場民眾提供的照片可以看見，當時除了李義祥外，還有其他工地人員，且在事發後，一干人等如同局外人，抽菸聊天、吃檳榔、滑手機，頻頻在現場閒晃。

網友拍到李義祥身影(圖片截自PTT/網友leeabc)

羅友志昨（5）日在臉書表示，李義祥在「過失致死（2年）」跟「應作為而不作為之殺人罪（10年）」之間掙扎。

有關案發現場影片、照片可能是關鍵證據，羅友志指出，如果手煞車有拉、邊坡護欄監造沒說話，被導向「不小心的意外」，那李義祥一行人很可能以「過失致死罪」起訴，且更不用說相關人等，刑度責任更輕。

羅友志接著說，如果工程車掉落時間，跟408列車到達時間，足夠讓他啟動工地的「緊急應變計畫」以無線電、電話等設備，聯絡花蓮段緊急通知該列車停駛，卻一路袖手旁觀，加上工地、勞安員都沒作為，那可能觸犯「應作為不作為的殺人罪」，其他的人一個都跑不掉。

「讓李義祥脫身＝大家都脫身，或是完全推給李義祥，未來一定是一掛人保命重點！」羅友志呼籲，如果手上有證據的，麻煩大家提供給花蓮地檢署。

(中時新聞網)