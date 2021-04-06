中國外交部長王毅4月5日與日本外相茂木敏充通電話，路透社引述日方發布的新聞稿稱，茂木敏充在電話中對中國海警船進入釣魚島海域、香港局勢以及有關維吾爾族人權問題表示「嚴重關切」。

據中國外交部網站消息，王毅闡述了中方在釣魚島、南海等問題上的原則立場，反對日方介入涉疆、涉港等中國內政，要求日方遵守國際關系基本準則，作為近鄰對中國的內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長了。

日美上個月舉行外交和防務官員「2＋2」會談，會談後發表的聯合文件中點名批評中國，中方也反駁稱日本「充當美國的戰略附庸」。

分析認為，日中外長以這些背景就今後的雙邊關係進行了討論。

王毅在通話中表示，中方希望日本作為獨立自主國家，客觀、理性看待中國的發展，而不是被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」。日美有同盟關系，中日也簽署了和平友好條約，日本同樣有履行條約的義務。

王毅表示，中國應該怎麽做，中國人民才是主人翁，才最有發言權，不能任由某些外國的好惡來評判。各國都應首先把自己國內的事情做好，都有權利自主選擇適合本國國情的發展道路，同時攜手應對共同面臨的全球挑戰。

(旺報 )