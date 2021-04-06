該名患者經甲床切除手術後，趾甲恢復正常。（台中澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

澄清醫院整形外科醫師張育誠表示，徹底解除長年凍甲的「甲溝之痛」，經精準甲床切除術，就能一勞永逸，不再復發。（台中澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

蛤，小孩也會「凍甲」！一名日籍男童深受俗稱嵌甲的「凍甲」之苦，從台灣嫁到日本的媽媽趁返台帶他到台中澄清醫院求診，透過精準甲床切除術，十天後拆線，返回日本後，也未再復發，該男孩的媽媽特地從日本寫信感謝醫師。

澄清醫院整形外科醫師張育誠表示，這位小男童的媽媽表示，兒子的左腳大拇指側邊長年疼痛，當痛到難於忍受時，都會到日本的診所處理，一次又一次看診都無法根治。經診斷病人的凍甲是先天性的，如不徹底解決，終其一生都得受甲溝之痛的折磨，透過甲床切除術，再切除約0.2公分的側邊趾甲，小小傷口縫合，迄今也未再復發。

在張育誠門診中，也有多位國中學生凍甲求診，很多家長都以為是沒有剪好腳趾甲所致，越剪越糟糕，因為嵌進甲溝的尖銳趾甲根本剪不到，反而因過度的剪趾甲而長出肉芽組織，嚴重時恐會產生膿瘍發炎或感染，造成嚴重的甲溝炎。

張育誠解釋，甲床是生長趾甲的地方，如果將趾甲邊邊甲溝下切除寬約0.1到0.2公分甲床，在這個地方就不再長出趾甲，再將原來不正常的趾甲邊緣也一併切除約0.2公分，以後在甲溝裡就不有趾甲產生，這是從根本治療凍甲的方法。

張育誠指出，凍甲的發生有先天性和後天性，先天性有甲面過寬、扁平足使大腳趾容易著地等；後天性有長期穿尖頭鞋或高跟鞋而於壓迫腳趾的上班族女性、灰指甲指甲變厚，因年紀大視線模糊不當修剪者等。

凍甲的治療方法，張育誠表示，若只有嵌甲而沒有甲溝炎，可考慮以趾甲矯正器矯正3-6個月，其優點是侵入性較低，但缺點是時間較長，且有復發的可能性。而甲床切除手術的優點，是復發率極低，缺點是術後兩三天可能因疼痛造成行走穿鞋等不便。

如果凍甲患者有甲溝炎甚至膿瘍、灰趾甲過度嚴重等情形，最好經治療後再接受甲床切除手術；有長期口服抗凝血劑者也要告知醫師，若情況允許停藥3-7天，仍然可以接受手術。

(中時 )