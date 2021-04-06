全球鏈條龍頭廠桂盟（5306）去年獲利與股利創下歷史新高，目前在手訂單滿檔、已提前擴增產能因應。在業績題材強力支撐下，外資已經連續5個交易日買超，桂盟今日早盤跳空大漲至228元的波段新高，漲幅逼近7％、大漲13.5元，目前成交量破800張。

桂盟集團2020年受惠全球自行車銷售暢旺，帶動合併營收達61.3億元，年增17％，毛利率、營業利益率、稅後純益率呈「三率三升」，稅後盈餘達15.15億元、EPS高達12.02元，每股將配發7.2元現金股利，獲利與股利雙創歷史新高。

法人表示，自行車零組件庫存與市場需求同步增溫，各工廠的產能利用率維持高檔，目前訂單能見度已到年底，桂盟除增加產能因應市場需求外，也推出電動自行車專用鏈條，瞄準電動輔助自行車（e-bike）市場，非自行車零件自去年第四季已經回到成長軌道後，有望增添營運成長動能。

(工商 )