台鐵太魯閣號事故造成50死慘劇，列車司機員袁淳修、助理司機員江沛峰殉職，台鐵今天將開行專列，將袁的骨灰護送回台中老家，象徵「任務結束」。交通部長林佳龍今也到靈堂上香，告訴他任務已完成，放心回家，交通部也會向行政院替他爭取最高撫卹與榮譽。

交通部官員指出，台鐵列車都是有去、有回才算是一次完整任務，這次袁淳修「有去」但因公殉職而「無法回」，因此台鐵用專列載他回去，象徵「回程」任務結束。另一名罹難的助理司機員江沛峰，彌撒後會尊重其宗教與家屬意願，由神父陪同開車送回。

林佳龍今日一大早到袁淳修的靈堂上香，並向家屬致意。他在靈堂前向袁表示，「你的執勤任務已經完成」，台鐵將用專列載他回台中，袁堅守崗位、照顧乘客，到最後一刻緊急煞車鳴笛要減少這次事故的傷害，自己卻犧牲了。

林語帶哽咽的說，從現在看到的調查資料，知道袁是因公殉職，交通部會爭取行政院頒發冒險犯難最高撫卹與榮譽，願他一路好走，「我們尊敬你的專業，用專列送你回家，你的任務已經完成，我們會陪你的家人，互相照顧，請你放心」。

(中時 )