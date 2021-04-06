每一年全球果粉都引頸期盼新一代iPhone的全新面貌。在2020年蘋果一口氣推出4款iPhone 12系列之後，今年接班的新機將會有怎樣的升級與改變呢？日本部落格《Mac Otakara》曝光了3D列印iPhone 13（暫定名稱）機身模型，對比iPhone 12來說，「瀏海」（意指TrueDepth相機位置）區域明顯縮小，符合先前不少傳聞的說法，令人對於今年iPhone 13的顏值更為期待！

根據《Mac Otakara》的最新報導， 他們曝光了一個3D列印的iPhone 13模型，並且對比模型與iPhone 12 Pro的瀏海，發現了幾個有趣的細節。 第一，前置喇叭移到機身最頂端。 第二，前置鏡頭從TrueDepth相機右側移到最左側。第三，他們宣稱iPhone 13的瀏海面積是 5.35 mm x 26.80 mm，對比 iPhone 12 Pro 的 5.30 mm x 34.83 mm來說，iPhone 13 的瀏海比iPhone 12 Pro 更高也更窄。

《Mac Otakara》網站曝光的iPhone 13機身模型(1)。（摘自《Mac Otakara》）

《Mac Otakara》網站曝光的iPhone 13機身模型(2)。（摘自《Mac Otakara》）

先前《Mac Otakara》 就曾經預測iPhone 13的瀏海比iPhone 12系列更載窄。天風國際分析師郭明錤也曾經預測蘋果將會使用D-ToF(Direct ToF)技術來取代當前用來實現Face ID的元件，這會讓TrueDepth相機的模組體積相對減少，進一步縮小螢幕「瀏海」的面積。 這些改進在《Mac Otakara》 所曝光的iPhone 13機身模型中都可察覺。

事實上，如果仔細比較iPhone 11 Pro Max與iPhone 12 Pro Max的話（首圖），是可以發現iPhone 12 Pro Max的「瀏海」（右側手機）比iPhone 11 Pro Max略為收窄一些。透過強光照射的話，則可以發現iPhone 12 Pro Max TrueDepth相機元件的排列更為緊湊，分布的位置跟過往相比略有不同。從這這一點來說，可以明顯發現蘋果也正想辦法縮小TrueDepth相機佔據的螢幕空間。針對iPhone的「瀏海」位置，分析師郭明錤曾預測，2022年的新iPhone有望捨棄「瀏海」螢幕設計，改用打孔螢幕設計，相對於當前的做法來說，明顯是更符合智慧型手機追求高螢幕占比的趨勢。

回到iPhone 13來說，除了「瀏海」位置有望縮小，提升螢幕對機身佔比之外。先前相關傳文還包括：iPhone 13 Pro系列將會採用LTPO（Low Temperature Polycrystalline Oxide）螢幕，讓新機得以支援120Hz更新率；此外預計採用效能更強採用蘋果A15處理器。此外，也有傳出iPhone 13全系列都將搭載光學雷達掃瞄儀，而非像iPhone 12系列一樣只有Pro系列具備。機身顏色上先前則傳出蘋果可能會推出全新的Matte Black(啞光黑）款式。

目前來說距離iPhone 13的發表時間還有約莫半年，相信陸續會有更多相關傳聞持續曝光， 提前讓關心iPhone 13的朋友， 能夠更早了解新機的樣貌。而綜合近期與蘋果相關的傳聞，蘋果有可能在4月份透過官網更新iPad產品線， 其中iPad Pro系列可能升級Mini-LED螢幕， 在顯示效果上更為提升；另外知名外媒也指出，新款iPad Pro在連接埠性能上面將有所提升，可支援Thundetbolt，也頗令人期待。

(科技)