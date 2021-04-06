據熟悉內情人士透露，瑞士信貸(Credit Suisse)預計將在周二宣布兩位資深主管的離職，並且詳細敘述該行在Archegos資本一案當中損失為多少。
據相關人士透露，瑞士信貸首席風險長Lara Warner以及投資銀行執行長Brian Chin將離開該行。
由前老虎亞洲經理人Bill Hwang經營的家族理財公司Archegos，此前出現追加保證金違約情形，造成多家銀行在上月迅速撤回其數十億美元的槓桿交易；據了解，瑞信周一仍在平倉、撤回其頭寸。
據知情人士指出，瑞信的損失可能在50億美元；然瑞信拒絕對該數字進行評論。
英國金融公司Greensill在上個月破產倒閉，瑞士信貸因與該金融公司的關係而面臨審查。摩根大通(JP Morgan)周一指出，兩項事件對瑞信造成的損失，總計可能在75億美元。
據了解，首席執行長Thomas Gottstein將留任；而風險長和投資銀行主管將為其失誤而付出代價離職。
(時報資訊)
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