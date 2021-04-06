聯發科(2454)首季營運淡季不淡，營收大有機會首度衝上千億元大關，今股價點火，開高走高，強登千元大關、最高達1010元，持平今年開紅盤當日的高點。

聯發科目前累計1月、2月營收為678.86億元，以第一季財測在964~1041億元來看，3月營收只要達285億元就可以達陣財測低標，且若單月營收有321億元，單季營收就可首度站上千億元大關，目前看來機會不小。

首季大陸品牌5G新機熱鬧，包括OPPO、小米、vivo等均有推出新機，成為聯發科營運重要成長動能，今年在大陸5G的換機潮帶動下，聯發科5G晶片出貨將相較去年出現大幅成長，法人就樂觀預估，聯發科今年下半年在大陸手機市場的市占率將逾半，全年5G晶片出貨上看1.7億套。

聯發科在5G晶片市場上，持續透過多樣的產品布局以爭取更多Android陣營市占，除今年在中系手機廠市佔將超過50%外，聯發科在高階旗艦上也持續精進，以拉近與對手高通的距離，隨最新的天璣1200和1100等高階SoC出貨增加，平均單價和毛利率上升趨勢可期，下半年也預計還有天璣2000的推出，整體產品結構將更為堅實。

(時報資訊)