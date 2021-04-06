台積電美國存託憑證（ADR）於清明休假期間大漲逾5%。台積電（2330）展開補漲行情，開盤跳空漲13元為615元，順利完成填息。台積電這次花了13個交易日完成填息。

台積電ADR於美國時間4月1日大漲5.5%，上漲6.52美元，4月5日台積電美國存託憑證（ADR）跌0.2%，在台股清明休假期間，台積電ADR仍漲逾5%。

台積電今天股價表現強勁，開盤跳空達615元，漲13元，順利完成填息。台積電改採每季配息後，7次除息皆順利完成填息，其中，3次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電去年第3季現金股利3月17日除息，每股配發2.5元現金，現金股利總額648.259億元，預計4月15日發放。

台積公司預定4月9日公布3月營收，預定4月15日召開法說會，公布第1季財報，公司對於第2季的展望也將成為市場焦點。

台積電第1季淡季很旺。台積電前2月營收2332.82億元，第1季營運目標應可順利達成，季營收將達127億至130億美元，推估台積電3月營收將達新台幣1217億至1301億元，將創歷年同期新高。

台積電法人說明會將於15日登場，法人多預期，台積電第2季業績可望持續攀高，將再創歷史新高。

台積電為確保競爭力，並因應5G行動通訊、高效能運算（HPC）、車用電子、物聯網等四大平台的強勁需求，未來三年資本支出將達1,000億美元，並於全球據點擴充先進、成熟製程產能。

(時報資訊)