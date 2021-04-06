帝圖(6650)今年迎春「帝圖藝術拍賣會」在資金行情以及藝術品拍賣會買氣延燒，繼去年整年度總成交額突破9億元大關，此次迎春拍賣會仍吸引買家踴躍參與競拍，再創拍賣佳績與刷新拍賣紀錄，其中，黃君璧、于右任天下雙絕都刷新紀錄，將貢獻第1季營收。

「近現代書畫」專場中，黃君壁《維多利亞大瀑布巨幅通景四屏》落槌價新台幣4,500萬元，創史上最高價黃君璧紀錄。此次迎春拍隆重推出「曠代草聖于右任書法專題─日本重要藏家舊藏」專題，其中由江兆申題引首之《前赤壁賦、後赤壁賦(長卷)》以1,800萬元落槌，創台灣于右任最高價紀錄、《建館記巨幅四條屏》以1,450萬元落槌，而整場首次日本徵集于右任專題成交總金額超過7,000萬元台幣凡。臺靜農《隸書十二言巨聯》落槌價新台幣550萬元，刷新藝術家個人世界拍賣價格紀錄。此次「御賞琳琅─重要私人藏家：暨仇炎之舊藏」專題佳績頻傳，「清乾隆白玉佛、仙女燭台」以新台幣320萬落槌、「清乾隆三色剔彩八仙祝壽漆盒一對」以新台幣380萬落槌，單行本圖錄封面、封底拍品全數成交，而「清康熙 藍地白花雙龍戲珠紋大盤」以新台幣300萬元落槌，高單價拍品成為「古董珍玩」場內關注熱點。

帝圖2020年營收1.72億元，年增近6成，佣金收入1.42億元，年增51.79％，全年四次實體拍賣落槌金額突破9億元新台幣為歷年新高。

帝圖指出，台灣藝術拍賣市場資金充裕，持續可看出後疫情時代拍賣市場信心回溫的跡象。受惠於台灣防疫佳讓帝圖自去年下半年以來拍賣會如常進行，維持一年四場拍賣會規模，帝圖此次疫情後的第四場拍賣會再次成功斬獲亮眼佳績，接連創下拍賣市場新紀錄，可見台灣生貨已能受到市場追捧。

(時報資訊)