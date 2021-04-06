中國國務院新聞辦公室6日發布《人類減貧的中國實踐》白皮書，記錄中國消除絕對貧困的偉大歷程，介紹人類減貧的中國探索和實踐，分享中國扶貧脫貧的經驗做法。白皮書總結中國減貧經驗主要包括：堅持以人民為中心；把減貧擺在治國理政突出位置；用發展的辦法消除貧困；立足實際推進減貧進程；發揮貧困群眾主體作用；彙聚各方力量形成強大合力。

新華社6日報導，白皮書說，占世界人口近1／5的中國全面消除絕對貧困，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標，不僅是中華民族發展史上具有里程碑意義的大事件，也是人類減貧史乃至人類發展史上的大事件，為全球減貧事業發展和人類發展進步作出了重大貢獻。

白皮書全面回顧100年來中共團結帶領人民與貧困作鬥爭，特別是中共十八大以來，總書記習近平親自指揮、親自部署、親自督戰，彙聚全黨全國全社會之力打贏脫貧攻堅戰的波瀾壯闊偉大歷程，全景式反映中國減貧事業發展成就和世界貢獻。

白皮書說，中共領導人民奪取革命勝利，建立新中國，開啟了實現國家富強、人民富裕的嶄新歷程。改革開放極大促進了中國發展，中國減貧進程加快推進。中國發展進入新時代，中國減貧進入脫貧攻堅歷史新階段。中共十八大以來，經過8年持續奮鬥，到2020年底，中國如期完成新時代脫貧攻堅目標任務。

白皮書指出，脫貧攻堅戰對中國農村的改變是歷史性的、全方位的，是中國農村的又一次偉大革命，深刻改變了貧困地區落後面貌，有力推動了中國農村整體發展，補齊了全面建成小康社會最突出短板，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標奠定了堅實基礎。脫貧攻堅戰全面勝利，中華民族在幾千年發展歷史上首次整體消除絕對貧困，實現了中國人民的千年夢想、百年夙願。

白皮書說，占世界人口近1／5的中國全面消除絕對貧困，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標，不僅是中華民族發展史上具有里程碑意義的大事件，也是人類減貧史乃至人類發展史上的大事件，為全球減貧事業發展和人類發展進步作出了重大貢獻。

白皮書除前言、結束語外，共包括5個部分，分別為中共的莊嚴承諾、新時代脫貧攻堅取得全面勝利、實施精准扶貧方略、為人類減貧探索新的路徑、攜手共建沒有貧困共同發展的人類命運共同體。

(中時 )